Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана самой популярной спортсменкой по версии телеканала «Матч ТВ».

18-летняя спортсменка опередила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, пловчиху Юлию Ефимову, легкоатлетку Марию Ласицкене и теннисистку Марию Шарапову.

Победителя выбирало звездное жюри, также проводилось голосование среди болельщиков. В общей сложности Загитова набрала 33,86% голосов. Шарапова — 23,27%, Медведева — 21,31%.

Напомним, с декабря прошлого года Загитова не соревнуется, после финала Гран-при-2019 она объявила о приостановке карьеры. При этом спортсменка продолжает тренировки под руководством Этери Тутберидзе. На данный момент фигуристка выступает в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период» на Первом канале, где работает в паре с Алексеем Ягудиным.