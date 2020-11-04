Игрок команды HellRaisers Глеб Funn1k Липатников поделился своими мыслями о долгожданном многими геймерами ивенте Diretide в Dota 2. Киберспортсмен считает, что разработчики вернули тот самый дух ностальгии, который был больше пяти лет назад.

Что могу сказать по обнове? Мне очень нравится как Valve отнеслись к данному ивенту, так сказать вернули нам дух ностальгии, когда мы все вместе собирали пати и воевали за голден Рошана. Можно вернуться в те былые времена, окунуться в те воспоминания, когда нам было весело и прекрасно, когда не было короновируса и всех этих современных проблем.

Funn1k также отметил, что в этом году сеты на героев очень хорошо прорисованы и тематика самого ивента сохранена. Липатникому больше всего нравился сет на Snapfire из четвёртого тира и щит на Mars из третьего тира.

Valve добавили режим Diretide в Dota 2 29 октября. 3 ноября в клиенте Dota 2 вышел отдельный патч, который касается исключительно режима Diretide 2020. Основными аспектами этого обновления стали изменения Clinkz, а также стоимости «расходников» и их кулдаун.