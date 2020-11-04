Инсайдер Гийом neL Канело поделился своими мыслями на счёт игровой подготовки команд с североамериканского региона по CS:GO. По его мнению, новый состав бразильской команды MIBR выступает очень достойно и готов навязывать игру более серьёзным командам.

Если честно, я искренне удивлен новой MIBR. Она выглядит очень убедительно. Это показывает, насколько плох был старый состав. Чем-то напоминает EnVy образца 2016 года: крутые игроки, чемпионы мейджора, но просто отвратительно выступают вместе в определенный момент. Ну и посмотрите на EG и FURIA. Вау, североамериканский CS реально мертв.

На момент написания новости MIBR играют с G2 в рамках финала нижней сетки группы C онлайн-турнира BLAST Premier Fall Series 2020. Коллектив из Бразилии проиграл первую карту Nuke со счётом 19-15 и играет на равных на второй карте.

Ранее аналитик Данкан Thorin Шилдс раскритиковал комментаторов, которые «восхваляют» бывшего игрока MIBR Габриэля FalleN Толедо за былые заслуги и совсем не думают о текущей форме игрока. В твиттере Данкан достаточно жёстко высказал своё мнение на счёт бразильского игрока и всей этой истории вокруг него.