Ерохин открыл счет в матче «Зенита» с «Лацио»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счет в матче с «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Ерохин забил гол на 33-й минуте с передачи нападающего Артема Дзюбы.
Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.
Отметим, «Зенит» пока идет четвертым в своей группе, поскольку проиграл два стартовых матча на этом этапе Лиги чемпионов: дома со счетом 1:2 «Брюгге» и на выезде со счетом 0:2 дортмундской «Боруссии». «Лацио» на своем поле обыграл дортмундцев, но затем сыграл вничью с «Брюгге».
Обслуживает встречу португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соареш Диашем. Ему будут помогать Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш, они отработают на боковых линиях. Резервным арбитром на матч назначен Антониу Нобре.
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