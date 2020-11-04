«Зенит» обыгрывает «Лацио» после первого тайма в Петербурге

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился первый тайм футбольного матча между «Зенитом» и римским «Лацио». Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, после 45 минут игры хозяева ведут со счетом 1:0.
Автором первого и пока единственного гола стал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, отличившийся на 33-й минуте с передачи форварда Артема Дзюбы.
Матч в режиме реального времени можно посмотреть по ссылке.
Отметим, «Зенит» пока идет четвертым в своей группе, поскольку проиграл два стартовых матча на этом этапе Лиги чемпионов: дома со счетом 1:2 «Брюгге» и на выезде со счетом 0:2 дортмундской «Боруссии». «Лацио» на своем поле обыграл дортмундцев, но затем сыграл вничью с «Брюгге».
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