«Зенит» обыгрывает «Лацио» после первого тайма в Петербурге

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился первый тайм футбольного матча между «Зенитом» и римским «Лацио». Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, после 45 минут игры хозяева ведут со счетом 1:0.

Автором первого и пока единственного гола стал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, отличившийся на 33-й минуте с передачи форварда Артема Дзюбы.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть по ссылке.