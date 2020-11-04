Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о выпуске фанатский токенов на ресурсе Socios. В анонсе заявлено, что покупатели смогут приминать участие в решении важных моментов в жизни клуба с помощью опросов и получать дополнительные привилегии от Natus Vincere. Генеральный директор Евгений Золотарёв высказался на счёт данного решения в своём телеграм канале.

Именно фанаты являются главным показателем признания киберспортивного клуба. На протяжении уже почти одиннадцати лет наши болельщики дарят свою поддержку NAVI, в равной степени разделяют поражения и победы. Запуск токенов является следующим шагом в улучшении взаимодействия с нашей аудиторией.

Максимальное количество выпуска фан токенов NAVI составит 5 миллионов, а цена составит 1 доллар за 1 токен. После FTO цена токенов будет определяться их спросом и предложением.

Ранее OG и Team Heretics реализовали похожие проекты, связанные с фанатскими токенами и успешно реализовали финансовую составляющую в ближайшие часы.