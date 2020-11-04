Тренерский штаб «Краснодара» определился со стартовым составом на матч с «Севильей» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Место в воротах займет Матвей Сафонов, также с первых минут сыграют Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон, Чернов, Кайо, Берг, Уткин, Сабуа, Сулейманов.

Обслуживать встречу будет немецкая бригада арбитров и во главе с Феликсом Брихом. В роли его ассистентов выступят Марк Борш и Штефан Лупп. Резервным рефери назначен Даниэль Зиберт.

Напомним, после двух туров «Севилья» идет на втором месте турнирной таблицы группы Е, набрав четыре очка. «Краснодар» с одним баллом располагается на третьей строчке. В квартет также входят «Челси» и «Ренн», которые сегодня встречаются между собой.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке, игра начнется в 23:00 по московскому времени.