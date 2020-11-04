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  • 22:53,  4 ноября 2020
ФК "Зенит"
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«Зенит» пропустил гол в концовке матча с «Лацио»

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Михаил Кержаков. Фото: ФК "Зенит"

Римский «Лацио» сравнял счет в матче с «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», на данный момент счет равный — 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, отличившийся на 33-й минуте с передачи форварда Артема Дзюбы. На 82-й минуте нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо сравнял счет.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть по ссылке.

Отметим, «Зенит» пока идет четвертым в своей группе, поскольку проиграл два стартовых матча на этом этапе Лиги чемпионов: дома со счетом 1:2 «Брюгге» и на выезде со счетом 0:2 дортмундской «Боруссии». «Лацио» на своем поле обыграл дортмундцев, но затем сыграл вничью с «Брюгге».

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