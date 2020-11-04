«Зенит» пропустил гол в концовке матча с «Лацио»

Римский «Лацио» сравнял счет в матче с «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», на данный момент счет равный — 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, отличившийся на 33-й минуте с передачи форварда Артема Дзюбы. На 82-й минуте нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо сравнял счет.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть по ссылке.