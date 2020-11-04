В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился матч между «Зенитом» и римским «Лацио». Команды встречались в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов и не смогли выявить победителя, итоговый счет — 1:1.

Хозяева открыли счет на 33-й минуте, когда с передачи Артема Дзюбы мяч в ворота Пепе Рейны отправил полузащитник Александр Ерохин. В концовке второго тайма футболистам «Лацио» удалось уйти от поражения: Франческо Ачерби прострелил в штрафную, где форвард Фелипе Кайседо в касание переправил мяч в сетку ворот Михаила Кержакова.

Таким образом, «Зенит» набрал первое очко в трех турах группового этапа, до этого подопечные Сергея Семака на своем поле уступили бельгийскому «Брюгге» и на выезде — дортмундской «Боруссии». «Лацио» остался на пятом месте с пятью набранными очками.