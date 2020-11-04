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  • 00:33,  5 ноября 2020
Футбол
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«Краснодар» и «Севилья» начали матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

&#171;Краснодар&#187; и &#171;Севилья&#187; начали матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
ФК "Краснодар". Фото: сайт клуба

В Испании на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» стартовал матч между «Севильей» и «Краснодаром». Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Стартовый состав «Краснодара» выглядит следующим образом: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон, Чернов, Кайо, Берг, Уткин, Сабуа, Сулейманов.

Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. В роли его ассистентов выступят Марк Борш и Штефан Лупп. Резервным рефери назначен Даниэль Зиберт.

«Краснодар» пока имеет в своей копилке одно очко после ничьи с «Ренном» в первом туре группового этапа, во втором туре команда Мурада Мусаева разгромно проиграла «Челси». «Севилья» набрала 4 очка, сыграв вничью с «Челси» и победив «Ренн».

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