«Краснодар» и «Севилья» начали матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

В Испании на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» стартовал матч между «Севильей» и «Краснодаром». Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени.

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Стартовый состав «Краснодара» выглядит следующим образом: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон, Чернов, Кайо, Берг, Уткин, Сабуа, Сулейманов.

Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. В роли его ассистентов выступят Марк Борш и Штефан Лупп. Резервным рефери назначен Даниэль Зиберт.