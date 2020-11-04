Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже (Франция). В матче второго круга он обыграл представителя Молдовы Раду Албота в двух сетах со счетом 6:1, 6:2.

Игра продолжалась всего 59 минут. За это время Рублев шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и взял четыре гейма на подаче соперника. Албот записал на свой счет два эйса, дважды ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

Соперник Рублева по третьему кругу еще не определился: им станет либо швейцарец Стэн Вавринка, либо американец Томми Полл, которые сегодня встретятся в очном противостоянии.

Напомним, перед парижским «Мастерсом» Рублев одержал победу на турнире в Вене (Австрия) и завоевал пятый трофей в нынешнем сезоне.