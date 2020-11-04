«Зенит» набрал первое очко в Лиге чемпионов, Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в третий круг парижского «Мастерса». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

«Зенит» сыграл вничью с «Лацио»

«Зенит» на своем поле принимал «Лацио» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, игра завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол забил Александр Ерохин с передачи Артема Дзюбы, у гостей отличился Фелипе Кайседо.

Рублев и Медведев вышли в третий круг «Мастерса»

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в третий круг «Мастерса» в Париже. Медведев встречался с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, который из-за травмы снялся в ходе матча. Рублев уверенно разгромил представителя Молдовы Раду Албота со счетом 6:1, 6:2.

Загитова признана самой популярной спортсменкой по версии «Матч ТВ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана самой популярной спортсменкой по версии телеканала «Матч ТВ». 18-летняя спортсменка опередила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, пловчиху Юлию Ефимову, легкоатлетку Марию Ласицкене и теннисистку Марию Шарапову.

ФНЛ назвала Игнашевича лучшим тренером октября

Наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич признан лучшим тренером в ФНЛ по итогам октября по версии самой лиги. В минувшем месяце команда под руководством Игнашевича одержала шесть побед в шести турах и сделала рывок с девятого места турнирной таблицы на третье.

В мужской сборной России по биатлону вспышка коронавируса

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, что сразу несколько членов команды сдали положительные тесты на коронавирус после того, как стало известно о болезни Петра Пащенко.