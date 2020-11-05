«Зенит» на своем поле принимал римский «Лацио» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

Автором единственного гола в составе хозяев стал полузащитник Александр Ерохин, отличившийся на 33-й минуте с передачи капитана команды Артема Дзюбы.

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Гостям удалось отыграться в концовке встречи: на 81-й минуте ответный мяч забил Фелипе Кайседо.

ФК "Зенит". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

ФК «Зенит». Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Ничья позволила «Зениту» набрать первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. На данный момент подопечные Сергея Семака идут на последнем месте в турнирной таблице своей группы. «Лацио» с 5 очками занимает второе место.

Матч "Зенит" - "Лацио". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Матч «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба в матче "Зенит" - "Лацио". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба в матче "Зенит" - "Лацио". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба в матче "Зенит" - "Лацио". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Магомед Оздоев в матче "Зенит" - "Лацио". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Магомед Оздоев в матче «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба в матче "Зенит" - "Лацио". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Юрий Жирков в матче "Зенит" - "Лацио". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Юрий Жирков в матче «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport