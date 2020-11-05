«Зенит» на своем поле принимал римский «Лацио» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.
Автором единственного гола в составе хозяев стал полузащитник Александр Ерохин, отличившийся на 33-й минуте с передачи капитана команды Артема Дзюбы.
Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Гостям удалось отыграться в концовке встречи: на 81-й минуте ответный мяч забил Фелипе Кайседо.
ФК «Зенит». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Ничья позволила «Зениту» набрать первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. На данный момент подопечные Сергея Семака идут на последнем месте в турнирной таблице своей группы. «Лацио» с 5 очками занимает второе место.
Матч «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Магомед Оздоев в матче «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Юрий Жирков в матче «Зенит» — «Лацио». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
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