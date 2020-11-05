Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями от предстоящего матча с россиянином Андреем Рублевым в рамках третьего круга «Мастерса» в Париже (Франция).

«Андрей Рублёв хорошо выступает в этом году. Он выиграл так много матчей, так много турниров. Он полон уверенности. Думаю, Андрей один из лучших игроков в этом году. Будет интересно увидеть мой уровень в игре с ним», — сказал Вавринка, слова которого приведены «твиттере» Tennis Majors.

Игра состоится сегодня, 5 ноября, и начнется не ранее 22:00 по московскому времени.

Накануне Вавринка в трех партиях выбил из борьбы американца Томми Пола, игра продолжалась более двух с половиной часов. Рублев в двух сетах обыграл представителя Молдовы Раду Албота, матч продлился менее часа и завершился с разгромным счетом 6:1, 6:2.