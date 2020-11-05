Аналитики букмекерских контор оценили шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов после матча с «Лацио». Накануне команды сыграли вничью со счетом 1:1 в рамках третьего тура группового этапа.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу группы F дортмундская «Боруссия» с 6 очками. «Лацио» (5) идет на втором месте, «Брюгге» (4) — на третьем, «Зенит» (1) — на четвертом.

Букмекеры называют фаворитом «Боруссию». Поставить на выход дортмундцев в плей-офф можно за 1.11. Если «Лацио» пробьется в 1/8 финала, сыграет коэффициент 1.30. На «Брюгге» ставят за 3.00.

«Зенит» считается главным аутсайдером группы. Если подопечные Сергея Семака успешно преодолеют групповой этап, сыграет ставка за 11.00. За 26.00 предлагают поставить на то, что петербуржцы займут первое место в группе.

24 ноября «Лацио» на своем поле примет «Зенит», а «Брюгге» сыграет с «Боруссией Д».