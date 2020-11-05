Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пригласила главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на каток.

Загитова и Черчесов пообщались в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Станислав Саламович, а когда вы приедете к нам на каток?» — спросила Загитова.

«Каток вы какой имеете в виду? Сокольнический – хоть завтра, он рядом. А на «Ледниковый период»…» — ответил Черчесов.

Фигуристка пояснила, что имеет в виду тренировочный каток, на котором занимается группа Этери Тутберидзе.

«Приедем, какие проблемы, пожалуйста, на коньках я кататься умею. Не так, как вы, конечно, но…» — сказал Черчесов.

Напомним, в декабре прошлого года Загитова приостановила карьеру, последним стартом с ее участием стал финал Гран-при-2019. На данный момент спортсменка является ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период» на Первом канале.