Полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа подвел итог матча с «Зенитом» (1:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы уже привыкли к тому, что ситуация сейчас непростая и продолжаем двигаться дальше, несмотря ни на что. Сегодня нам удалось заработать важное очко. В первом тайме у нас были сложные моменты, но после перерыва мы смогли дать сопернику достойный ответ», — сказал Корреа, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Футболист отметил, что команде не хватает нескольких игроков, но те, кто есть, справляются хорошо. Корреа уверен, что «Лацио» мог обыграть «Зенит».

На данный момент возглавляет турнирную таблицу группы F дортмундская «Боруссия» с 6 очками. «Лацио» (5) идет на втором месте, «Брюгге» (4) — на третьем, «Зенит» (1) — на четвертом.