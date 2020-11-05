Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подвел итог матча с «Лацио» (1:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Грустные ощущения, потому что цель на матч была взять три очка, чтобы продолжить борьбу в турнире. К сожалению, мы ещё больше усложнили себе задачу. Но ничего — надо продолжать борьбу до конца, будем сражаться», — сказал Барриос, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Футболист подчеркнул, что на соревнованиях такого уровня всё решают мелкие детали. По его мнению, игроки «Лацио» были настойчивы и сконцентрированы, поэтому их гол получился заслуженным. Он подчеркнул, что «Зенит», тем не менее, будет биться до конца.

Барриос отметил, что сине-бело-голубым не хватило концентрации, поэтому соперникам и удалось провести результативную контратаку.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу группы F дортмундская «Боруссия» с 6 очками. «Лацио» (5) идет на втором месте, «Брюгге» (4) — на третьем, «Зенит» (1) — на четвертом.