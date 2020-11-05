Кубок Карьяла. Прямая трансляция матча Россия — Финляндия

Сборная России по хоккею встретится с командой Финляндии в рамках Кубка Карьяла — стартового этапа Еврохоккейтура-2020/21. Игра будет проходить в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» сегодня, 5 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

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Напомним, на финский этап Евротура Федерация хоккея России приняла решение отправить хоккеистов молодежной команды, которыми будет руководить Игорь Ларионов. Капитаном команды будет форвард СКА Василий Подколзин, который уже успел сыграть две встречи за основную команду страны.