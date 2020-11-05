Загитова рассказала, как ей удается совмещать тренировки с учёбой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как совмещает тренировки с учебой в университете. Спортсменка учится на первом курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Сейчас моя жизнь проходит более насыщенно. К тренировкам добавился университет. Очень интересно, но в первое время было тяжело в это всё вливаться. Непривычная терминология. Сейчас уже стало легче», — сказала Загитова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Алина добавила, что стала больше времени посвящать учебе, так как понимает, что это необходимо для жизни.