Стопкоронавирус.рф обновил официальную статистику по числу россиян, зараженных коронавирусной инфекцией. На четверг, 5 ноября, еще 19 404 жителя России сдали положительные тесты на COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 1 712 858.

У 404 180 зараженных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 12 238 россиян. Всего 1 279 169 человек в стране успешно справилось с болезнью. За последние 24 часа 292 человека скончались. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 29 509 россиян.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 5 255 новых случаев. Всего в столице зафиксированы 450 436 зараженных. В Московской области добавились 588 пациентов, всего — 89 646. В Санкт-Петербурге 1093 новых случаев, всего — 66 263.