Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итог матча с «Севильей» (2:3) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Речь Шапи в раздевалке? То, что происходит в раздевалке, там и должно оставаться. Каждый недоволен тем результатом, который получился. Мы не имеем права никакой команде отдавать победу, играя в большинстве и ведя 2:0″, — сказал Сафонов, слова которого приводит «Матч ТВ».

По мнению футболиста, команде надо было выходить на второй таййм с другим настроем и выбрать более атакующую модель игры с высоким прессингом. Ошибка «Краснодара» в том, что он прижался к воротам, считает Сафонов.

«Не было установки играть от обороны. Просто характер игры был таким, и так сложилась ситуация. Мы могли поменять ход игры в другую сторону», — добавил вратарь.

Напомним, по итогам трех туров «Краснодар» имеет в своем активе одно очко.