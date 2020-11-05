Легенда сборной Аргентины Диего Марадона находится в сознании после перенесенной операции в связи с кровоизлиянием в мозг.

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на врача Марадоны Леопольда Луке. 60-летний экс-футболист был доставлен в больницу 2 ноября и экстренно прооперирован, врачи удалили тромб в мозгу. По словам Луке, сейчас Марадона находится в хорошем расположении духа, поддерживает беседы и старается сохранять чувство юмора. Операция прошла без осложнений.

«Я удивлен и очень рад видеть его таким», — сказал Луке.

Как стало известно от адвоката Марадоны Матиаса Морлы, Диего будет проходить реабилитацию в Аргентины, где работает главным тренером клуба «Химнасия и Эсгрима».