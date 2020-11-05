Бывший капитан «Зенита» и главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от ничьи сине-бело-голубых с «Лацио» (1:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

По словам Радимова, «Зенит» был ближе к победе. Если бы Мостовой забил в середине второго тайма, команда не упустила бы победу.

«Лацио» не имел таких моментов, какие были у «Зенита» в эпизоде с голом и с тем проходом Мостового. Но, к сожалению, римский клуб использовал малейшую возможность для того, чтобы сравнять счет и увез ничью из Петербурга», — приводит слова Радимова «Известия».

Радимов отметил, что это очень обидно — теперь «Зениту» нужно сделать выводы из неудачи и играть на победу в Риме. Тренер считает, что ничего не потеряно — шансы на выход из группы остаются.

Отметим, что «Зенит» занимает последнее место в группе с одним очком. «Лацио» второй — с пятью баллами.