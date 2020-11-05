Форвард «Лацио», забивший «Зениту»: Мы почти 4 года боролись, чтобы сыграть в Лиге чемпионов

Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо подвел итог матча с «Зенитом» (1:1) в третьем туре группового этапа Лини чемпионов. Его гол на 81-й минуте позволил римскому клубу уйти от поражения.

«Забить первый гол в Лиге чемпионов в свои 32 года – для меня это многое значит. Я очень рад. Мы почти четыре года боролись за то, чтобы оказаться здесь, сыграть в Лиге чемпионов. Это важный гол, который принёс нам важную ничью», — сказал Кайседо, слова которого приводит Sky Sport.

Футболист признался, что не знает, почему часто забивает именно в концовке матчей, однако хочет продолжить делать это и в дальнейшем. По мнению футболиста, если «Лацио» продолжит играть в том же духе, то сможет выйти из группы.