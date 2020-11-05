Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис вернулся к тренировкам в общей группе.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист полностью восстановился после травмы подколенного сухожилия, которую получил в матче с «Лестером» (0:1) в рамках шестого тура АПЛ. Луис сможет принять участие в матче с «Астон Виллой», который состоится в воскресенье, 8 ноября.

При этом пресс-служба «канониров» не уточняет, сможет ли защитник выйти на поле против «Мольде» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, который пройдет уже сегодня.

Напомним, Луис защищает цвета «Арсенала» с 2019 года, его переход из «Челси» обошелся «канонирам» в 8,7 миллионов еров. В текущем сезоне бразилец отыграл восемь матчей, в которых записал на своей счет один гол.

После двух туров группового этапа Лиги Европы «Арсенал» лидирует в турнирной таблице с 6 очками «Мольде» (6) идет на втором месте, уступая лондонцам по дополнительным показателям.