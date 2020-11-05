Игонин: Раньше у «Зенита» была «Дзюбазависимость», а теперь «Ерохинозависимость»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча с «Лацио» (1:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игонин заявил, что в Питере пока не говорят об окончательной потере шансов. «Зенит» еще может выйти из группы, вчера он показал одну из лучших своих игр, отметил специалист.

«Что касается самой команды, раньше было такое понятие, как «Халкозависимость», потом была «Дзюбазависимость», а теперь у нас «Ерохинозависимость». Вот это тревожит, когда на первый план выходит один футболист и даёт результат, лучше, чтобы их было несколько», — сказал Игонин, слова которого приводит «Чемпионат».

Эксперт добавил, что «Зениту», чтобы выглядеть солиднее, нужно приобретать футболистов, способных исправить разницу в уровне национальных чемпионатов. Игонин подчеркнул, что не было сомнений в том, что футболисты правильно настроятся на матч с «Лацио», однако одного настроя недостаточно, нужно еще сыграть по-умному и самоотдачей.