Гимнастка Севастьянова показала серию снимков в миниатюрном платье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новыми фотографиями.
На своей странице в «Инстаграме» Севастьянова опубликовала снимки, на которых позирует в коротком клетчатом платье. Гимнастка попросила выбрать, какое из четырех фото лучше.
«Красота в деталях», — написал подписчик с ником tonymontana797.
«Самая красивая модель в мире»
«И все-таки у Каролины изумительная улыбка»
«Какая же вы красавица, смотрю на вас, и настроение поднимается»
Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсмена дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.
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