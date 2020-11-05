Гимнастка Севастьянова показала серию снимков в миниатюрном платье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

На своей странице в «Инстаграме» Севастьянова опубликовала снимки, на которых позирует в коротком клетчатом платье. Гимнастка попросила выбрать, какое из четырех фото лучше.

«Красота в деталях», — написал подписчик с ником tonymontana797.

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