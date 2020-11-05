Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 14:30,  5 ноября 2020
Художественная гимнастика
0

Гимнастка Севастьянова показала серию снимков в миниатюрном платье

Гимнастка Севастьянова показала серию снимков в миниатюрном платье
Каролина Севастьянова. Фото: скриншот страницы в Instagram

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

На своей странице в «Инстаграме» Севастьянова опубликовала снимки, на которых позирует в коротком клетчатом платье. Гимнастка попросила выбрать, какое из четырех фото лучше.

«Красота в деталях», — написал подписчик с ником tonymontana797.

«Самая красивая модель в мире»

«И все-таки у Каролины изумительная улыбка»

«Какая же вы красавица, смотрю на вас, и настроение поднимается»

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсмена дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров