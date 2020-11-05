Игонин: У «Зенита» есть проблема Малкома

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о кадровых проблемах в команде.

По его мнению, «Зениту» нужно приобретать таких футболистов, которые способны исправить разницу в уровне чемпионатов, чтобы солиднее выглядеть на международной арене.

«У «Зенита» есть проблема Малкома. Он покупался для таких игр, его очень не хватало. В РПЛ, во многих матчах «Зенит» должен справляться и без него, но в Лиге чемпионов сложно. Также Азмун, который мог уехать, но его не отпустили, и он сам не ушёл», — сказал Игонин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, накануне «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Лацио» (1:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.