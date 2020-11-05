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  • 14:30,  5 ноября 2020
ФК "Зенит"
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Игонин: У «Зенита» есть проблема Малкома

Игонин: У «Зенита» есть проблема Малкома
Алексей Игонин. Фото: Николай Овсянников/Nevasport

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о кадровых проблемах в команде.

По его мнению, «Зениту» нужно приобретать таких футболистов, которые способны исправить разницу в уровне чемпионатов, чтобы солиднее выглядеть на международной арене.

«У «Зенита» есть проблема Малкома. Он покупался для таких игр, его очень не хватало. В РПЛ, во многих матчах «Зенит» должен справляться и без него, но в Лиге чемпионов сложно. Также Азмун, который мог уехать, но его не отпустили, и он сам не ушёл», — сказал Игонин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, накануне «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Лацио» (1:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу группы F дортмундская «Боруссия» с 6 очками. «Лацио» (5) идет на втором месте, «Брюгге» (4) — на третьем, «Зенит» (1) — на четвертом. В следующем туре «Зенит» вновь встретится с «Лацио», игра пройдет на выезде.

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