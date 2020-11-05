Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась ожиданиями от четвертого этапа Кубка России, на котором выступят Александра Трусова и Алена Косторная.

По мнению Бутырской, Трусовой будет легче, так как для Косторной этот старт — первый в сезоне.

«Не люблю что-то предугадывать, непонятно, кто в какой форме находится. Это начало сезона, у Алёны вообще будет первый старт. Если едет — наверное, готова. Но первые старты — это тренировочный вариант», — сказала Бутырская, слова которой приводит «Чемпионат».

Она добавила, что над фигуристками работали и Этери Тутберидзе, и Евгений Плющенко. Бутырская также обратила внимание на то, что у Трусовой практически готов тройной аксель в короткой программе, которого ей очень не хватает.

Напомним, ранее Трусова выиграла этап Кубка России в Москве. Косторная выступала на контрольных прокатах, где показала только короткую программу.