Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, как будет проводиться отбор на Кубок мира. По словам специалиста, уже существует представление о том, кто попадет в итоговую заявку.

«У нас ещё есть спортсмены, попавшие в тридцатку на прошлом Кубке мира и имеющие квоты. Они у Александра Логинова, Матвея Елисеева, Екатерины Юрловой-Перхт, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой. Они едут сразу без отбора», — сказал Польховский, слова которого приводит РИА «Новости».

Он добавил, что часть спортсменов будет отобрана в спортивной борьбе, еще одна часть — по усмотрению тренерского штаба.

11 и 12 ноября состоятся контрольные тренировки у мужской команды, 14, 15 и 17 ноября — у женской. Если ничего не изменится, то женщины проведут на одну гонку больше, пояснил Польховский.

Ранее сообщалось о коронавирусе в мужской сборной России.