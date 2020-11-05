Быстров: Ловрен поскользнулся? Он нашел проездной в Лигу Европы и начал его поднимать

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров оценил выступление команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:1).
По мнению Быстрова, в этот раз «Зениту» удалось показать то, чего не было в матче с «Боруссией» — команда вышла играть в атакующий футбол и прессинговать. Однако Лига чемпионов не прощает ошибок, поэтому после первого гола необходимо забивать второй и бороться дальше, заявил Быстров.
«Давайте отметим Жиркова, через которого шли все атаки в первом тайме, включая голевую. Но не стоит надеяться только на Юрку. Ловрен поскользнулся? Просто он нашёл проездной в Лигу Европы и начал его поднимать», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
На данный момент возглавляет турнирную таблицу группы F дортмундская «Боруссия» с 6 очками. «Лацио» (5) идет на втором месте, «Брюгге» (4) — на третьем, «Зенит» (1) — на четвертом. В следующем туре «Зенит» вновь встретится с «Лацио», игра пройдет на выезде.
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