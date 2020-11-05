В Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч между «Сочи» и «Уфой». Команды встретятся в рамках 14-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги сегодня, 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. В роли его ассистентов выступят Алексей Ширяев и Денис Березнов. Резервным рефери назначен Олег Соколов.

На данный момент «Сочи» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка в 13 турах. «Уфа» с 6 баллами в активе идет на последнем,. 16-м месте.

В прошлом матче «Сочи» обыграл московский «Локомотив», прервав серию из двух поражений. «Уфа» проиграла три раза подряд, в прошлом матче — «Уралу».