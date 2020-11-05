Российская конькобежка депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на предложение присвоить звание Героя России чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

По словам Журовой, этого звания удостоено только три спортсмена, и потом было принято решение к спортсменам такое звание не применять.

По мнению спортсменки, давать звание за победу в коммерческих боях без правил не очень правильно.

«Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан – да, ислам – да. Мне кажется, Орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире», – сказала Журова, слова которой приводит НСН.

Напомним, депутат Государственной Думы РФ Гаджимурад Омаров предложил присвоить действующему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. В своем профиле в Facebook Омаров прикрепил письмо, с которым он обратился к президенту России Владимиру Путину.