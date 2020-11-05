Российская певица Марина Максимова, известная как МакSим, поделилась мнением о традиции болельщиков московского «Спартака» петь ее песню «Знаешь ли ты».

По словам певицы, она знает, что фанаты поют эту песню на матчах. Девушка отметила, он очень благодарна болельщикам за то время, пока ее не было, так как писали нелепые статьи, а хоккейные и футбольные фанаты ее очень поддерживали.

МакSим добавила, она не понимает, как ее песня стала гимном фанатов.

«Для меня это тоже загадка. Говорят, что сначала казанская команда начала исполнять эту песню, потом подхватила другая», – сказала Максимова, слова которой приводит «Россия 1».

В апреле 2019-го сообщалось, что МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву.