Российский полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, планирует ли он уезжать в один из европейских клубов.

По словам Лесового у него есть цель уехать за границу, и он думает, что у всех футболистов в России есть такая цель. Футболист отметил, сейчас он об этом не думает, так как сейчас главное приносить пользу «Динамо».

«Да и я только недавно перешел в команду, поэтому не задумываюсь об этом. Пока симпатизирую только «Динамо», – сказал Лесовой, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что Даниил Лесовой впервые был вызван во взрослую сборную России по футболу. Также из «Динамо» в состав национальной команды отправились вратарь Антон Шунин, защитник Роман Евгеньев и хавбек Даниил Фомин.