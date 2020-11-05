Россиянин Даниил Медведев, который является третьим номером посева на турнире серии «Мастерс» в Париже, вышел в четвертьфинал. Этому способствовала победа россиянина над представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась один час 52 минуты.

Медведев сделал тринадцать эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал пять из шести брейк-пойнтов.В активе его соперника два эйса, одна двойная ошибка и два брейка.

За право сыграть в полуфинале Медведев сразится с аргентинцем Диего Шварцманом, имеющим шестой номер посева. Соперник будет мотивирован: в случае победы Диего впервые в своей карьере сыграет на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт с 15 по 22 ноября в Лондоне. Медведев уже гарантировал себе участием в этом турнире.