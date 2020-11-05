В матче третьего круга турнира «Мастерс» в Париже российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в трех сетах над австралийцем Алексом Де Минауром.

Счет по сетам — 5:7, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась один час и 52 минуты. За это время Медведев провел 13 подач навылет, совершил две ошибки на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из шести возможных. Его соперник сделал два эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейка из трех.

В следующем матче, в четвертьфинале, Медведев встретится с аргентинцем Диего Шварцманом, который в двух сетах одолел испанского теннисиста Алехандро Давидович-Фокину.

Ранее Медведев без борьбы прошел представителя ЮАР Кевина Андерсона, который снялся с соревнований. Де Минаур победил итальянца Лоренцо Сонего.