В рамках онлайн-турнира Epic League Closed Qualifier по Dota 2 друг с другом в раунде лузеров встретятся Team Empire против B8. Начало встречи запланированно на 21:00 по московскому времени.

Team Empire vs B8

«Имперцы» за последние восемь сыгранных встреч не выиграли ни одной, в семи из них коллектив проиграл и только одна закончилась в ничью. Российские игроки проиграли в рамках данного турнира Nemiga Gaming со счётом 1-2, а также в рамках других квалификаций не смогли справиться со своими сегодняшними соперниками B8, HellRaisers, 5Comrades и mudgolems. Единственная ничья состоялась с 5men, однако даже она не помогла коллективу пройти в следующие стадии турнира.

Обновлённый состав B8 в ноябре играл трижды, причём дважды против одной и той же команды. Коллектив Данила Dendi Ишутина проиграл Yellow Submarine в разных квалификациях со счётом 0-2, однако обыграл своих сегодняшних соперников 2-0.

Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — dota2ruhub2.