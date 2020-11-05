Комментатор Геннадий Орлов выразил свое мнение относительно форварда «Спартака» Александра Кокорина. Орлов считает, что тому не очень комфортно в московском клубе.

По словам Орлова, в „Зените“ Кокорин мог быть совсем другим.

«Вижу, что „Спартак“ ему не мил. Ну никак он туда не может вписаться. Может быть, там его не очень жалуют. Но он очень хотел играть за „Зенит“, — отметил Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Напомним, что Кокорин перебрался в «Спартак» из «Зенита» в августе 2020 года на правах свободного агента. Нападающий играл за «Зенит» с 2016 по 2020 год. В «Зените» он сыграл 92 матча, забил 34 гола и сделал двенадцать голевых передач.