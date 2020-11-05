Рой Джонс заявил о желании драться с Тайсоном под российским флагом

Напомним, поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим пройдет в ночь с 28 на 29 ноября в Лос-Анджелесе. Бой пройдет в восьмираундовом формате, каждый из которых будет длиться по две минуты. Несмотря на то что поединок считается выставочным, его исход будет записан в рекорд боксеров.

Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году, а Рой Джонс-Младший закончил выступления в ринге в 2018-м.

Ранее Рой Джонс поделился ожиданиями от поединка против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.