Рой Джонс заявил о желании драться с Тайсоном под российским флагом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Рой Джонс-младший сообщил, что хочет выйти на поединок с Майком Тайсоном под российским флагом.
«Безусловно, это круто. Такой бой можно было бы анонсировать, как «Черный русский» против Тайсона», — сказал Рой Джонс, слова которого приводят «Известия».
Напомним, поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим пройдет в ночь с 28 на 29 ноября в Лос-Анджелесе. Бой пройдет в восьмираундовом формате, каждый из которых будет длиться по две минуты. Несмотря на то что поединок считается выставочным, его исход будет записан в рекорд боксеров.
Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году, а Рой Джонс-Младший закончил выступления в ринге в 2018-м.
Ранее Рой Джонс поделился ожиданиями от поединка против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.
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