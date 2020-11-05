Представители аргентинского специалиста Маурисио Почеттино сами предлагают кандидатуру аргентинца разным клубам. Как сообщает Metaratings, в этот отношении сделали предложение «Зенита».

Английские посредники, работающие над карьерой Почеттино, вышли на руководство «Зенита». Стороны провели предварительный консультации с окружением тренера.

Окружение специалиста сам заинтересовано в этом проекте. Его привлекают финансовые возможности и репутация клуба из Санкт-Петербурга в Европе.

Также сообщает, что 48-летний тренер ожидал предложений от грандов типа «Реала» и «Манчестер Юнайтед», однако в последнее время Почеттино стали продвигать в клубы уровнем ниже.