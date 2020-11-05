Новозеландский чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал, почему он принял решение подраться с чемпионом промоушена в полутяжелом весе, поляком Яном Блаховичем.

По словам Адесаньи, он сделает то, что Джонс Джонс не решался сделать десять лет, а именно набрать вес и драться за титул в новой весовой категории.

«Мне для этого потребовалось менее трех лет. Вот разница между нами», – сказал Адесанья, слова которого приводит MMAFighting.

Ранее сообщалось, что Адесанья проведет следующий поединок против польского чемпиона полутяжелого дивизиона Яна Блаховича. Об этом сообщил журналист Бретт Окамото. По словам Окамото, Дана Уайт сказал ему, что вчера встречался с Адесаньей, и что его следующий бой определенно пройдет в полутяжелом весе, где он бросит вызов Блаховичу.