Президент УЕФА Александер Чеферин обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть правила игры рукой.

Об этом сообщает Associated Press. По словам Чеферина, попытка четко описать, какое обращение с мячом — это нарушение, привела ко многим несправедливым решениям. Словенец считает, что стоит принять во внимание возвращение к предыдущей формулировке, пересмотренной и дополненной положением, которое не позволяет забивать голы любой частью руки.

Чеферин отметил, случаи, когда мяч случайно попадает в руки игрокам, не должны наказываться, так как их не избежать.

«Если первоначальный смысл этой поправки заключался в избежании гола рукой, то дополнение выходит далеко за рамки логического обоснования. Оно приводит к отмене голов в ситуациях, когда мяч мог попасть в игрока без какого-либо намерения последнего, даже если рука находилась в естественном положении и рикошет не оказал существенного влияния на гол», — гласит заявление Чеферина в адрес ФИФА.

Напомним, в последний раз правила игры рукой были изменены в марте 2019 года на ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций.