Три хоккеиста СКА — в составе сборной России на матч с финнами в Кубке Карьяла

Тренерский штаб национальной сборной России огласил состав на первый матч Кубка Карьяла против команды Финляндии.
В воротах россиян сыграет Ярослав Аскаров, на скамейке запасных остался Артур Ахтямов.
Первое звено: Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;
Второе звено: Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов;
Третье звено: Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Бардаков — Амиров;
Четвертое звено: Бычков, Спиридонов — Башкиров — Алалыкин, Злодеев.
Сборная России по хоккею встретится с командой Финляндии в рамках Кубка Карьяла — стартового этапа Еврохоккейтура-2020/21. Игра будет проходить в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» сегодня, 5 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.
После игры с Финляндией сборной России предстоит провести матч против сборной Швеции 7 ноября и против сборной Чехии 8 ноября. Все игры пройдут в Хельсинки на «Хартвалл-Арене».
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