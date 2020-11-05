Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 19:50,  5 ноября 2020
Интересное сейчас
0

Три хоккеиста СКА — в составе сборной России на матч с финнами в Кубке Карьяла

Три хоккеиста СКА &#8212; в составе сборной России на матч с финнами в Кубке Карьяла
Ярослав Аскаров. Фото: официальный сайт СКА.

Тренерский штаб национальной сборной России огласил состав на первый матч Кубка Карьяла против команды Финляндии.

В воротах россиян сыграет Ярослав Аскаров, на скамейке запасных остался Артур Ахтямов.

Первое звено: Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;

Второе звено: Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов;

Третье звено: Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Бардаков — Амиров;

Четвертое звено: Бычков, Спиридонов — Башкиров — Алалыкин, Злодеев.

Сборная России по хоккею встретится с командой Финляндии в рамках Кубка Карьяла — стартового этапа Еврохоккейтура-2020/21. Игра будет проходить в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» сегодня, 5 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

После игры с Финляндией сборной России предстоит провести матч против сборной Швеции 7 ноября и против сборной Чехии 8 ноября. Все игры пройдут в Хельсинки на «Хартвалл-Арене».

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров