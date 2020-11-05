Три хоккеиста СКА — в составе сборной России на матч с финнами в Кубке Карьяла

Тренерский штаб национальной сборной России огласил состав на первый матч Кубка Карьяла против команды Финляндии.

В воротах россиян сыграет Ярослав Аскаров, на скамейке запасных остался Артур Ахтямов.

Первое звено: Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;

Второе звено: Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов;

Третье звено: Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Бардаков — Амиров;

Четвертое звено: Бычков, Спиридонов — Башкиров — Алалыкин, Злодеев.

Сборная России по хоккею встретится с командой Финляндии в рамках Кубка Карьяла — стартового этапа Еврохоккейтура-2020/21. Игра будет проходить в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» сегодня, 5 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.