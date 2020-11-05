Киберспортивный рынок зарплат игроков находится в постоянном поиске золотой середины. Если в 2010 году игроки могли получать порядка 500$ и это было очень хорошим результатом, то в данный момент лучшие игроки мира могут получать до 20 000 долларов, а то и выше.

Безусловно, киберспорт, как индустрия движется вперёд семимильными шагами и каждый год бьёт всевозможные рекорды. Так, ежегодно объём рынка направления прибавляет по несколько процентов, что пересчитывается миллионами долларов в денежном эквиваленте.

Бывший игрок Natus Vincere Арсений Ceh9 Триноженко в одном из личных роликов поделился информацией о том, какую зарплату он получал, находясь в организации.

Зарплата в NAVI была сначала тысячу долларов, потом $800, а на пике у меня была $1 200 или $1 300.

В те времена, когда киберспортмен выступал на профессиональном уровне, не было такого большого количество «дорогих» партнёров, готовых подкреплять свою уверенность в команде финансовыми инвестициями. Например, лишь недавно в рынок зашли такие крупные автомобильные, как Mersedes и Mazda.

В 2020 году исполнительный директор Cloud9 Джен Этьен решил поделиться информацией о подписании игрока Алекса ALEX МакМикина в состав по CS:GO. По его cловам, ALEX пошёл на риск, присоединившись к составу первым. Игрок оказал доверие организации и чем выше риск, тем выше награда. Киберспортмсен обошёлся организации в 1.65 млн долларов.

Я думаю, что это было необходимо. Мне нужно, чтобы игроки понимали, что они придут в Cloud9 и будут очень хорошо вознаграждены. Нам выгодно быть такими прозрачными. Цифры, которые мы перечислили, не включают в себя никаких бонусов, никаких премий, это просто зарплата и выкуп.

Помимо больших выплат в киберспорте есть им обратная сторона медали. С проблемой столкнулся бывший игрок команды Team Empire по Valorant Вадим tian Филькин. После инцидента с парикмахерской и уходом из команды опубликовал в своём сообществе «ВКонтакте» длинный пост, где рассказал свою версию истории.

Филькин признался, что столкнулся с агрессией и словесными конфликтами с менеджментом. Одной из главных мыслей было то, что в договоре не была прописана заработная плата и стояла большая сумма байаута игрока.

В данный момент киберспорт находится в поиске оптимальных зарплат и призовых фондов турниров. Именно нестабильность разных регионов и дисциплин подталкивает на такие мысли многих экспертов.