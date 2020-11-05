В рамках первого тура Кубка Карьяла сборная Чехии обыграла национальную команду Швеции со счетом 3:1.

В составе чехов по шайбе забросили Филип Гронек в большинстве с передач Анджея Нестрашила и Гинека Зогорны на 17-й минуте, Гинек Зогорна в большинстве с передач Анджея Нестрашила на 18-й минуте и Филипа Гронека и Якуб Галвас с передач Симона Странски и Яна Мысака на 27-й минуте встречи.

У шведов единственный гол забил Макс Фриберг с передач Антона Ведина и Андреаса Вингерли на 42-й минуте.

Отметим, сборная России по хоккею встретится с командой Финляндии в рамках Кубка Карьяла — стартового этапа Еврохоккейтура-2020/21. Игра будет проходить в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» сегодня, 5 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.