Состав VP.Prodigy стал основным составом Virtus.pro по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
Бывший состав Virtus.pro был расформирован, однако у игроков по-прежнему остались контрактные обязательства перед организацией.
Молодёжный состав VP.Prodigy был создан весной 2020 года и за всё это время завоевал множество титулов и смог навязать борьбу тир-1 командами мира. Последними крупными достижениями стали призовые места на WePlay! Pushka League и OGA Dota Pit Season 3.
Генеральный менеджер организации Virtus.pro сообщил о том, что молодёжный состав показал феноменальный результат и дошёл до финала в пяти из семи сыгранных турниров.
Новый состав Virtus.pro
- Егор «Epileptick1d» Григоренко
- Даниил «Gpk» Скутин
- Дмитрий «DM» Дорохин
- Виталий «Save» Мельник
- Ильяс «Illias» Ганеев
Бывший состав Virtus.pro
- Игорь «iLTW» Филатов
- Владимир «No[o]ne Миненко
- Роман «Resolut1on» Фоминок
- Бакыт «Zayac» Эмилжанов
- Алексей «Solo» Березин
Комментарии Развернуть