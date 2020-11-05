Состав VP.Prodigy стал основным составом Virtus.pro по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Бывший состав Virtus.pro был расформирован, однако у игроков по-прежнему остались контрактные обязательства перед организацией.

Молодёжный состав VP.Prodigy был создан весной 2020 года и за всё это время завоевал множество титулов и смог навязать борьбу тир-1 командами мира. Последними крупными достижениями стали призовые места на WePlay! Pushka League и OGA Dota Pit Season 3.

Генеральный менеджер организации Virtus.pro сообщил о том, что молодёжный состав показал феноменальный результат и дошёл до финала в пяти из семи сыгранных турниров.

Новый состав Virtus.pro

  1. Егор «Epileptick1d» Григоренко
  2. Даниил «Gpk» Скутин
  3. Дмитрий «DM» Дорохин
  4. Виталий «Save» Мельник
  5. Ильяс «Illias» Ганеев

Бывший состав Virtus.pro

  1. Игорь «iLTW» Филатов
  2. Владимир «No[o]ne Миненко
  3. Роман «Resolut1on» Фоминок
  4. Бакыт «Zayac» Эмилжанов
  5. Алексей «Solo» Березин