Состав VP.Prodigy стал основным составом Virtus.pro по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Бывший состав Virtus.pro был расформирован, однако у игроков по-прежнему остались контрактные обязательства перед организацией.

Молодёжный состав VP.Prodigy был создан весной 2020 года и за всё это время завоевал множество титулов и смог навязать борьбу тир-1 командами мира. Последними крупными достижениями стали призовые места на WePlay! Pushka League и OGA Dota Pit Season 3.

Генеральный менеджер организации Virtus.pro сообщил о том, что молодёжный состав показал феноменальный результат и дошёл до финала в пяти из семи сыгранных турниров.

Новый состав Virtus.pro

Егор «Epileptick1d» Григоренко Даниил «Gpk» Скутин Дмитрий «DM» Дорохин Виталий «Save» Мельник Ильяс «Illias» Ганеев

Бывший состав Virtus.pro