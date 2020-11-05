Норвежский тренер Уле-Гуннар Сульшер, скорее всего, продолжит работать наставником английского «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, руководство английского клуба поддерживает специалиста и рассматривает его в контексте долгосрочной совместной работы. Отмечается, стороны понимают, что результаты и игра команды должны стать лучше.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обращался к представителям бывшего тренера лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Также недавно стало известно, что у бразильского защитника английского «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса обнаружена коронавирусная инфекция. В составе «МЮ» бразильский крайний защитник провел лишь одну игру — против «Пари Сен Жермен» в Лиге чемпионов.