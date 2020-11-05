Московская прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении экс-полузащитника сборной России Романа Широкова.

Как сообщает прокуратура, Широков обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений. Отмечается, футболисту грозит лишение свободы на срок до двух лет, уголовное дело будет направлено в мировой суд.

Напомним, инцидент произошел в августе 2020 года, пострадавшим арбитром оказался Никита Данченков. После эпизода в матче было заведено уголовное дело по факту избиения футбольного судьи.

Ранее Роман Широков сам высказался о причинах драки с арбитром на любительском футбольном турнире «Кубок Селебрити».